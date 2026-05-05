ГИТИС и Воронежский ТЮЗ представят совместную премьеру

Воронежский театр юного зрителя основан в 1963 году под руководством народного артиста РСФСР Бориса Наравцевича, за это время в нем представлено более 230 премьер, в том числе Александр Латушко поставил спектакли «Снежная королева» Е. Шварца (1985), «Пакет» Л. Пантелеева (1986), «Соперники» Р. Шеридана (1990), «Кентервильское привидение» по О. Уайльду (1991), «Капитанская дочка» по А. Пушкину (1998), «Оливер» Л. Барта (2002), «Старые друзья» Л. Малюгина (2003). С 2025 года театр носит имя поэта Самуила Маршака, который родился и жил в Воронеже.