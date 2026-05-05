ГИТИС и Воронежский ТЮЗ представят совместную премьеру

ВОРОНЕЖ, 5 мая. /ТАСС/. Воронежский театр юного зрителя им. С. Маршака представит премьеру «За все хорошее — смерть!». Спектакль стал результатом совместного проекта с Фондом поддержки и развития театрального образования ГИТИСа, рассказали ТАСС в пресс-службе воронежского учреждения культуры.
«Спустя 50 лет спектакль “За все хорошее — смерть!” по одноименной повести Максуда Ибрагимбекова возвращается на сцену Воронежского государственного театра юного зрителя им. С. Я. Маршака. Премьера нового прочтения подростковой психологической драмы состоится 7 мая. Постановка реализуется при поддержке Министерства культуры Воронежской области. Это совместный творческий проект театра и Фонда поддержки и развития театрального образования ГИТИСа», — сообщили в пресс-службе.
По словам режиссера-постановщика и соавтора пьесы Никиты Огаркова, спектакль рассказывает о детях, запертых в военном бункере — во враждебной им среде. Страх, голод, боль и безысходность раскрывают в каждом персонаже их слабые стороны и нераскрытые сильные качества. «Для меня этот спектакль — притча. Диктатор, Шут, Мессия и Муза блуждают по лабиринту в зацикленной игре на выживание. Кому из них удастся разгадать загадку перевернутой логики чуждого мира, и удастся ли?» — рассказал постановщик.
В пресс-службе добавили, что постановка адресована зрителям старше 12 лет. «Создание этого спектакля станет важным шагом в расширении репертуарной политики театра, усилении его роли как площадки для диалога между поколениями и пространства для размышлений о вечных вопросах добра, зла, совести и выбора», — отметили в пресс-службе.
Над созданием спектакля работала молодая творческая команда студентов ГИТИСа и Школы-студии МХАТ: драматург Карина Юр, режиссер-постановщик и соавтор пьесы Огарков, композитор Карим Вахитов и художник-постановщик Анастасия Бурнашова.
Воронежский театр юного зрителя основан в 1963 году под руководством народного артиста РСФСР Бориса Наравцевича, за это время в нем представлено более 230 премьер, в том числе Александр Латушко поставил спектакли «Снежная королева» Е. Шварца (1985), «Пакет» Л. Пантелеева (1986), «Соперники» Р. Шеридана (1990), «Кентервильское привидение» по О. Уайльду (1991), «Капитанская дочка» по А. Пушкину (1998), «Оливер» Л. Барта (2002), «Старые друзья» Л. Малюгина (2003). С 2025 года театр носит имя поэта Самуила Маршака, который родился и жил в Воронеже.