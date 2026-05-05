В Чебоксарах три школы перевели на дистанционный формат после атаки БПЛА

Остальные образовательные учреждения работают в штатном режиме.

ЧЕБОКСАРЫ, 5 мая. /ТАСС/. Школы № 17, 19 и 57 в Чебоксарах временно переведены на дистанционный формат обучения, все остальные образовательные учреждения работают в штатном режиме. Об этом глава города Станислав Трофимов написал в «Максе».

«Важная информация по учебному процессу: все образовательные учреждения работают в штатном режиме. Исключение — школы № 17, 19 и 57, они временно переведены на дистанционный формат обучения», — сообщил Трофимов.

Чебоксары 5 мая подверглись атаке вражеских БПЛА. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил, что погибли 2 жителя, 34 человека получили травмы различной степени тяжести. По словам главы республики Олега Николаева, повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции.

