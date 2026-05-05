Турция представила первую собственную гиперзвуковую ракету Yildirimhan

Турция представила первую гиперзвуковую межконтинентальную ракету Yildirimhan собственного производства, которая способна преодолевать до 6 тысяч километров. Она была продемонстрирована на международной аэрокосмической выставке SAHA EXPO 2026, прошедшей в Стамбуле.
«У нас теперь есть первая в стране гиперзвуковая ракета на жидком топливе, обладающая самой большой дальностью действия из всех когда-либо созданных нами. Мы с гордостью представляем ее вам», — заявил на полях мероприятия глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.
В дальнейшем страна намерена провести испытания и тестовые стрельбы ракетой на полигоне. Вооружение имеет четыре двигателя на тетраоксиде азота и может развивать скорость до 25 махов.
Ранее KP.RU сообщал о новой российской ракете класса «воздух — земля» С-71К под названием «Ковер», которая имеет дальность полета в 300 километров.