Прибывшие в Саратов из-за ограничений самолеты отправляются в пункты назначения

САРАТОВ, 5 мая. /ТАСС/. После снятия ограничений в Московском и Волгоградском регионах самолеты, прибывшие на запасной аэродром в саратовский аэропорт Гагарин, начали отправляться в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«В настоящий момент по мере снятия ограничений в Московском и Волгоградском регионах самолеты, прибывшие на запасной аэропорт в Гагарин отправляются в пункты назначения», — говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту сообщили, что в связи с ограничениями на прием и выпуск самолетов принято семь рейсов, направлявшихся в Москву и Волгоград.
По решению авиакомпаний часть пассажиров ожидала вылета на борту, персонал аэропорта работал в усиленном режиме.