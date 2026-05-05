Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему энергетики особенно вредны для подростков

Психиатр Шуров: энергетики вызывают у подростков перевозбуждение нервной системы.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики не полезны в любом возрасте, однако, именно подростковому организму они вредят сильнее всего. Дело в том, что у школьников еще не сформирована нервная система, которая перевозбуждается из-за обилия кофеина и сахара. Об этом заявил «РИАМО» психиатр-нарколог Василий Шуров.

— Если речь идет об энергетиках, где большие дозы кофеина и сахара, то особенно тяжелое действие оказывается на подростков, в силу незрелости их нервной системы с перепадами давления, тахикардией и перевозбуждением, — пояснил доктор.

Врач уточнил, что подобные напитки содержат огромное количество пустых калорий — эта энергия не будет потрачена на пользу, а лишь нанесет вред организму в любом возрасте.

360.ru рассказал, что из-за энергетических напитков подростки рискуют получить к зрелому возрасту СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), депрессию, тревожность и суицидальные мысли.