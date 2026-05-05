Россияне начали массово калечить уши ради брутальности

В России набирает популярность опасный тренд среди мужчин — намеренная деформация ушных раковин. Как передает Telegram-канал Baza, запись к мастерам подобной процедуры расписана на недели вперёд, а стоимость услуги достигает 6 тысяч рублей за одно ухо. Медики предупреждают: такие эксперименты чреваты потерей слуха, воспалением хряща и гнойными осложнениями.
Рост спроса на искусственную деформацию ушей в России фиксирует Telegram-канал Baza. По его данным, клиенты намеренно травмируют ушные раковины, чтобы придать внешности «брутальный» вид, якобы схожий с обликом бойцов ММА.
Процедура представляет собой сдавливание уха до получения перелома. Заказчику предлагают выбрать интенсивность воздействия и зону будущей деформации. Стоимость такой «услуги» — около 6 тысяч рублей за одно ухо.
Основной поток желающих, по данным канала, приходится на южные регионы, однако интерес проявляют и жители центральной части страны. У некоторых мастеров запись расписана на месяц вперёд.
Отоларинголог Марат Гасанов предупреждает о серьёзных последствиях. По его словам, подобная бодимодификация грозит потерей слуха, воспалением хрящевой ткани и гнойными процессами, которые развиваются на фоне гематом.
Врач пояснил, что без своевременной медицинской помощи после травмы возможно неконтролируемое изменение формы ушной раковины и стойкое ухудшение слуха. Эксперты подчёркивают: эти практики не имеют отношения к безопасной косметологии и могут нанести непоправимый вред здоровью.
Читайте также: Эксперт назвала людей из группы риска по заражению хантавирусом.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.