Россияне начали массово калечить уши ради брутальности

В России набирает популярность опасный тренд среди мужчин — намеренная деформация ушных раковин. Как передает Telegram-канал Baza, запись к мастерам подобной процедуры расписана на недели вперёд, а стоимость услуги достигает 6 тысяч рублей за одно ухо. Медики предупреждают: такие эксперименты чреваты потерей слуха, воспалением хряща и гнойными осложнениями.