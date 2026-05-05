Ветврач Шеляков посоветовал владельцам собак брать на дачу аптечку для животных

Отправляясь за город вместе с собакой, важно собрать аптечку для первой помощи любимому питомцу. Среди препаратов должны быть антигистаминные и другие лекарства, об этом рассказал в беседе с «РИАМО» ветврач сети Михаил Шеляков.
— При поездке на природу или дачу стоит подготовить аптечку для собаки. В аптечке будет не лишним иметь антигистаминный препарат, гормональные средства, сердечные и мочегонные, — перечислил специалист.
По его словам, будет очень полезно иметь под рукой шпаргалку с дозировкой препаратов и способом введения. Это поможет спасти жизнь пушистому другу в случае, например, укуса змеи.
А в случае укуса клеща с собой должен быть специальный клещевёрт, который поможет безопасно извлечь насекомого, сообщил RT. Прежде чем приступать к процедуре, обязательно нужно надень перчатки, та как паразит может быть переносчиком инфекций.