Ярославский «Локо» стал первым финалистом Кубка Харламова

Ярославский «Локо’со счетом 5:3 обыграл нижегородскую “Чайку” в шестом матче полуфинальной серии МХЛ.

Источник: Аргументы и факты

В шестом поединке полуфинальной серии Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) ярославский «Локо» одержал победу над нижегородской «Чайкой» с результатом 5:3. Матч состоялся на льду в Нижнем Новгороде.

У победителей шайбы забросили Андрей Пустовой (на 12-й и 23-й минутах), Роман Лутцев (на 20-й), Владимир Кузнецов (на 40-й) и Андрей Елезов (на 49-й). В составе потерпевших поражение отличились Виктор Федоров (на 4-й), Тимур Муханов (на 8-й) и Лев Сальников (на 40-й).

«Локо» завершил серию, проходившую до четырех побед, со счетом 4−2. Ярославская команда стала первым участником финала за Кубок Харламова. Следующим соперником «железнодорожников» будет победитель пары между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Авто» (сейчас красно-белые ведут 3−2).

Ранее появилась информация, что «Спартак» не сумел отправиться в Екатеринбург на предстоящий матч с «Авто» из-за введенного режима «ковер» в аэропортах обеих столиц — Москвы и Екатеринбурга. Игра должна состояться в среду.

Финальная серия стартует 12 мая. Первый поединок «Локо» проведет на своем стадионе.

Кубок Харламова разыгрывается с сезона 2009−2010. Самое большое количество трофеев (три) завоевал именно «Локо». Действующим чемпионом является «Спартак».