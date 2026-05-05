В Чебоксарах 6 мая начнут установку окон в поврежденных при атаке БПЛА домах

ЧЕБОКСАРЫ, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты 6 мая приступят к установке первой партии окон в жилых домах, поврежденных в результате атаки беспилотников на Чебоксары. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов в канале в «Максе».
«С 09:00 [мск] профильные специалисты продолжат поквартирные обходы для определения точных замеров поврежденных окон и балконных конструкций. Прошу обеспечить им доступ — это необходимо для скорейшего формирования заявок на ремонт. Оконные компании приступили к изготовлению первой партии окон, завтра начнем установку», — сообщил Трофимов.
Он также напомнил, что для тех, чье жилье пока непригодно для проживания, продолжают действовать три пункта временного размещения: на улице Кременского, 34, на улице Магницкого, 5 и на проспекте Ленина 48.
5 мая Чебоксары подверглись атаке вражеских БПЛА. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил, что погибли 2 жителя, 34 человека получили травмы различной степени тяжести. По словам главы республики Олега Николаева, повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции.