Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые опасные зарубежные деликатесы

Врач Котов: употребление улиток и устриц может грозить тяжелым отравлением.

Источник: Комсомольская правда

Увлечение местными деликатесами на отдыхе может обернуться тяжелым отравлением или аллергической реакцией. Так, не рекомендуется употреблять устрицы или пробовать на вкус насекомых, об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» врач Семен Котов.

— Сырые устрицы регулярно становятся причиной тяжелейших токсикоинфекций. Моллюски фильтруют воду, накапливая норовирус и бактерии. Улитки же являются промежуточными хозяевами опасных паразитов, поражающих центральную нервную систему, — рассказал доктор.

Врач предупредил, что не следует пробовать и насекомых, даже в ограниченном количестве — если у гурмана есть аллергия на пылевых клещей или креветок, то употребление хитина грозит отеком Квинке.

Телеканал «Царьград» предупредил, что очень популярная сырокопчёная колбаса является «бомбой» замедленного действия. Эпизодическое употребление этого продукты в целом безопасно. Но только тогда, когда колбаса правильно хранилась, а при изготовлении не была нарушена рецептура. Иначе возрастают эпидемиологические риски.

360.ru отметил, что человеческий организм не в состоянии переваривать мясо диких животных. В нем могут быть различные паразиты и бактерии, которые не погибают даже при термической обработке. Неизвестное организму мясо может стать причиной тяжелого заболевания и даже смерти.