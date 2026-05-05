Названы самые опасные зарубежные деликатесы

Увлечение местными деликатесами на отдыхе может обернуться тяжелым отравлением или аллергической реакцией. Так, не рекомендуется употреблять устрицы или пробовать на вкус насекомых, об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» врач Семен Котов.
— Сырые устрицы регулярно становятся причиной тяжелейших токсикоинфекций. Моллюски фильтруют воду, накапливая норовирус и бактерии. Улитки же являются промежуточными хозяевами опасных паразитов, поражающих центральную нервную систему, — рассказал доктор.
Врач предупредил, что не следует пробовать и насекомых, даже в ограниченном количестве — если у гурмана есть аллергия на пылевых клещей или креветок, то употребление хитина грозит отеком Квинке.
Телеканал «Царьград» предупредил, что очень популярная сырокопчёная колбаса является «бомбой» замедленного действия. Эпизодическое употребление этого продукты в целом безопасно. Но только тогда, когда колбаса правильно хранилась, а при изготовлении не была нарушена рецептура. Иначе возрастают эпидемиологические риски.
360.ru отметил, что человеческий организм не в состоянии переваривать мясо диких животных. В нем могут быть различные паразиты и бактерии, которые не погибают даже при термической обработке. Неизвестное организму мясо может стать причиной тяжелого заболевания и даже смерти.