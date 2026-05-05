Тренер перечислила правила безопасности при занятиях бегом

Беговые тренировки остаются довольно популярными у россиян, особенно в летнее время года. Однако, чтобы занятия проходили безопасно, необходимо придерживаться основных правил, их перечислила в разговоре с NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина.
— Перед занятиями — хорошенько размяться, сделать легкую гимнастику, махи, а после — легкая растяжка. Нужно прислушиваться к своему телу. Если вы понимаете, что задыхаетесь, начинают болеть колени, суставы, позвоночник, не надо геройствовать и продолжать, — отметила специалист.
По ее словам, во время бега корпус должен быть ровный, а пресс собран. Также поможет правильное дыхание: два шага — вдох, два шага — выдох.
KP.RU рассказал, что польза бега при длительном стрессе и даже депрессии — исключительная. Когда человек занимается бегом, гипофиз вырабатывает морфиноподобные вещества, эндорфины. Чувство радости и счастья — результат нейтрализации эндорфинами адреналина, поэтому бег — отличный антидепрессант.