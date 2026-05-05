В МИД Белоруссии заявили протест временному поверенному в делах Армении

МИД Белоруссии заявил решительный протест временному поверенному в делах Армении в Минске Артуру Саргсяну из-за недавних недружественных действий Еревана. Об этом сообщили в белорусском дипведомстве.
Артур Саргсян 5 мая был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии.
«Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», — говорится в сообщении.
Поводом для этого стали высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что Россия якобы пытается реализовать политическую операцию по смене власти в стране. Симонян противопоставил ситуацию в Армении положению в Белоруссии, которая якобы находится под управлением России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада всегда провоцировали постсоветские республики против России различными способами. По его словам, ни Минск, ни Киев не были исключением.