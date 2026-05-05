NI: аминокислотная добавка аргинин помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера

Японские специалисты из Университета Киндай провели исследование, результаты которого обнародованы в журнале Neurochemistry International. Исследователи пришли к выводу, что аминокислота аргинин способна замедлять накопление токсичных белков в мозге, что может стать важным шагом в лечении болезни Альцгеймера.
В лабораторных условиях было установлено, что аргинин предотвращает формирование агрегатов белка, считающегося ключевым фактором развития данного заболевания. Исследования показали, что эффективность аргинина возрастает с увеличением его концентрации. Далее эксперименты были продолжены на животных. В частности, у мышей наблюдалось улучшение когнитивных функций и снижение воспалительных процессов в мозге.
По словам профессора Нагаи, аргинин уже широко используется в медицинской практике, обладает хорошей безопасностью и относительно невысокой стоимостью, что делает его перспективным кандидатом для так называемого «репозиционирования» — поиска новых терапевтических применений для уже известных веществ.
Тем не менее, авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты получены в рамках доклинических испытаний. Для подтверждения эффективности и определения оптимальных дозировок необходимо проведение клинических исследований с участием людей.
Исследователи отмечают, что данная работа не только открывает перспективу создания более доступных методов лечения, но и способствует лучшему пониманию механизмов формирования амилоидных бляшек, что может привести к разработке новых терапевтических стратегий не только для болезни Альцгеймера, но и для других нейродегенеративных заболеваний.
