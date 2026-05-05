Нутрициолог Иванова: хронический стресс приводит к проблемам с памятью

Врач-нутрициолог Марина Иванова рассказала, из-за чего могут возникать рассеянность, ощущение тумана в голове, ухудшение памяти и концентрации внимания.
На проблемы влияет постоянный стресс. Став хроническим, он негативно влияет на функции головного мозга.
Стресс повышает уровень гормона кортизола, что негативно сказывается на способности к запоминанию и обучению. Исследования подтверждают: длительное повышение кортизола может приводить к изменениям в гиппокампе — области мозга, отвечающей за формирование новых воспоминаний.
Если в малых дозах кортизол мобилизует организм, то при хроническом стрессе нарушается работа центра памяти. В итоге подавляет активность префронтальной коры, а именно она отвечает за рациональное мышление и контроль импульсов. Реактивность зон страха и тревоги усиливается, в итоге человеку становится сложно сосредоточиться, пишет Lenta.ru.
Стресс почти всегда сопровождается нарушениями сна, что мешает полноценному восстановлению мозга. Во время глубокого сна происходит выведение продуктов метаболизма и токсинов из мозговой ткани. И когда этого не происходит, образуется замкнутый круг: стресс нарушает сон, а недосып усиливает стресс и снижает концентрацию.
С малыми стрессами наша психика худо-бедно справляется сама. Но если стресс сильный, то мы застреваем в негативных эмоциях: вине, обиде, тревоге, стыде, печали, тоске и т. д. У нашей психики есть естественный механизм переработки стресса — сон. Недаром говорят, что утро вечера мудренее, рассказала aif.ru рассказала психолог Лия Шагабутдинова.
Повседневный стресс, как правило, представляет собой кратковременное напряжение организма, за которым следует расслабление. Однако в случае хронического стресса тело утрачивает способность возвращаться в состояние покоя, пишет Царьград.