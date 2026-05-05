Нутрициолог Иванова: хронический стресс приводит к проблемам с памятью

Стресс почти всегда сопровождается нарушениями сна, что мешает полноценному восстановлению мозга. Во время глубокого сна происходит выведение продуктов метаболизма и токсинов из мозговой ткани. И когда этого не происходит, образуется замкнутый круг: стресс нарушает сон, а недосып усиливает стресс и снижает концентрацию.