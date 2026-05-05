У берегов Кабо-Верде с судна MV Hondius 6 мая эвакуируют двоих заболевших

ХАРАРЕ, 5 мая. /ТАСС/. Двое заболевших, предположительно, хантавирусом пассажиров круизного судна MV Hondius, которое стоит на якоре у входа в порт Праи — столицы Кабо-Верде, будут вывезены в свои страны 6 мая. Об этом сообщило агентство Inforpress со ссылкой на источник в компании по управлению портами Кабо-Верде.
При этом не уточняется гражданство заболевших. Операция будет осуществлена силами санитарной авиации во взаимодействии с Минздравом Кабо-Верде. Сначала они будут доставлены в международный аэропорт имени Нельсона Манделы в Прае, а оттуда — в свои страны. По данным Минздрава западноафриканского государства, состояние пациентов стабильное. Медицинская бригада на борту круизного судна ведет постоянный мониторинг.
Всего на судне MV Hondius хантавирус выявлен у семи человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.
Три недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза — на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. После Кабо-Верде судно возьмет курс на Канарские острова.
Хантавирусы — семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.