Юрист Палютин: при покупке залоговой квартиры можно лишиться всего

Эксперт назвал ключевые риски, которые подстегают покупателя залоговой недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Юрист Антон Палюлин объяснил, какими проблемами может обернуться покупка залоговой квартиры у банка. Даже если кредитное учреждение добросовестно выполняет все свои обязательства, эта история все равно может завершиться многолетними судами. Особенно, если в недвижимости прописаны несовершеннолетние или речь идет об общем имуществе дома.

— Самый значительный из рисков — наличие зарегистрированных в квартире жильцов или обременений, которые не были своевременно сняты, — говорит NEWS.ru юрист.

После покупки залоговой квартиры выписать несовершеннолетних, убывших в армию или в места лишения свободы, крайне сложно.

Еще один риск — это продажа имущества, которое не могло быть передано в залог. Речь идет о чердаках, подвалах и других площадей, которые находятся в общей собственности дома.

Если же речь идет о ситуациях с банкротством, и оказывается, что банк не имел права продавать залоговую недвижимость, потому что это единственное жилье собственника, то покупатель может потерять недвижимость. Добиваться возврата денег в таком случае можно годами.

Чтобы застраховать себя, эксперт советует перед сделкой проверять выписку из ЕГРН, смотреть справки о задолженности и прописанных лицах, требовать акт осмотра предмета залога.