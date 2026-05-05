Мошенники активизировались перед Днём Победы: афера коснулась пожилых граждан

В преддверии празднования Дня Победы мошенники активизировались с новой схемой обмана. Аферисты звонят пожилым россиянам и, прикрываясь обещанием выплат к 9 Мая, выманивают у них сбережения. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Lenta.ru.