Мошенники активизировались перед Днём Победы: афера коснулась пожилых граждан

В преддверии празднования Дня Победы мошенники активизировались с новой схемой обмана. Аферисты звонят пожилым россиянам и, прикрываясь обещанием выплат к 9 Мая, выманивают у них сбережения. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Lenta.ru.
«Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда или соцзащиты, сообщают о “выплате к празднику” и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС-сообщения», — рассказал собеседник издания.
Как добавил Панеш, мошенники действуют и по-другому. Например, пожилому человеку звонят, обещают почетную медаль и просят «пройти проверку», прислав ссылку. Если перейти по ней, данные жертвы окажутся на поддельном сайте, и мошенники смогут опустошить ее банковские счета.
Депутат отметил, что все полагающиеся ветеранам выплаты к 9 Мая перечисляются без дополнительных заявок. Сами медали тоже доставляют или вручают публично. Поэтому любой звонок с требованием продиктовать номер карты или присланный код — это стопроцентный признак обмана.
Ранее Панеш также напомнил, что некоторые категории российских пенсионеров получат повышенные выплаты в мае 2026 года.