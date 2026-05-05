У американцев закончилась «Эпическая ярость», следующая операция против Ирана называется «Проект Свобода»

Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что операция «Эпическая ярость» против Ирана, продолжавшаяся с 28 февраля, завершена. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.
«Операция “Эпическая ярость” завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции “Проект Свобода”, — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
2 мая Иран направил США план соглашения об окончательном прекращении огня через пакистанских посредников и ждал официального ответа.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.