В Дзержинске прошел Вечер единоборств в честь ветеранов боевых действий

На ринге спорткомплекса «Парус» состоялись зрелищные поединки, включая боксерские бои в четырехунцовых перчатках.

В дзержинском спорткомплексе «Парус» состоялся масштабный Вечер профессиональных единоборств. Об этом сообщили в Дзержинской ассоциации бокса.

В главном бою турнира встретились Евгений Лебедев и нижегородец Данил Семенов. По итогам трех раундов напряженной схватки победу большинством голосов судей одержал Семенов. В со-главном поединке Ваге Киракосян из Нижнего Новгорода одолел Ивана Сергунина, отправив соперника в нокдаун уже в первом раунде.

Особое внимание зрителей привлекли бои тяжеловесов. Даниил Лютов эффектно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав Дмитрия Ковалева, а Валерий Танаев досрочно завершил встречу с Данилой Беляевым. Также победы в рамках турнира одержали Рамазан Саидахмедов, Сайад Лалаев, Али Алиев, Абдурахмон Шамсуддинов и Александр Смолин.

Ранее сообщалось, что 42 медали завоевали нижегородские тайбоксеры на первенстве России.