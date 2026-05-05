В Дзержинске прошел Вечер единоборств в честь ветеранов боевых действий

В главном бою турнира встретились Евгений Лебедев и нижегородец Данил Семенов. По итогам трех раундов напряженной схватки победу большинством голосов судей одержал Семенов. В со-главном поединке Ваге Киракосян из Нижнего Новгорода одолел Ивана Сергунина, отправив соперника в нокдаун уже в первом раунде.