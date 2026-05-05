Швыдкой анонсировал проведение фестиваля российской культуры в Японии

11 мая в столице Японии откроется 21-й фестиваль российской культуры. О программе мероприятий в интервью информационной службе «Вести» сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, программа фестиваля рассчитана на несколько месяцев и продлится до конца года. В рамках культурного проекта в Японии выступят российские музыканты и творческие коллективы, представляющие различные направления академического искусства.
На церемонии открытия выступят музыканты Петербургского дома музыки под руководством Сергея Ролдугина. В программу также включены гастроли ансамбля Игоря Моисеева, тур пианиста Дениса Мацуева, а также выступления Санкт-Петербургского симфонического оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева.
Торжественное открытие состоится в концертном зале Ginza Blossom в Токио. На сцену выйдут российские исполнители — виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков и пианист Тимофей Владимиров. Японскую сторону представят бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.
Швыдкой отметил, что Россия готова представлять национальное искусство на международных площадках. Как ожидается, фестиваль станет одной из крупнейших культурных программ двустороннего сотрудничества между Москвой и Токио в 2026 году, объединив серию концертов и выступлений на нескольких японских сценах.
