Швыдкой анонсировал проведение фестиваля российской культуры в Японии

11 мая в столице Японии откроется 21-й фестиваль российской культуры. О программе мероприятий в интервью информационной службе «Вести» сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, программа фестиваля рассчитана на несколько месяцев и продлится до конца года. В рамках культурного проекта в Японии выступят российские музыканты и творческие коллективы, представляющие различные направления академического искусства.

На церемонии открытия выступят музыканты Петербургского дома музыки под руководством Сергея Ролдугина. В программу также включены гастроли ансамбля Игоря Моисеева, тур пианиста Дениса Мацуева, а также выступления Санкт-Петербургского симфонического оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева.

Торжественное открытие состоится в концертном зале Ginza Blossom в Токио. На сцену выйдут российские исполнители — виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков и пианист Тимофей Владимиров. Японскую сторону представят бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.

Швыдкой отметил, что Россия готова представлять национальное искусство на международных площадках. Как ожидается, фестиваль станет одной из крупнейших культурных программ двустороннего сотрудничества между Москвой и Токио в 2026 году, объединив серию концертов и выступлений на нескольких японских сценах.

