Врач раскрыл причины появления мушек перед глазами

Появление мушек в глазах или мерцающих точек обычно не связано с нарушением зрения. При подобных симптомах рекомендуется обратиться к неврологу, об этом заявил изданию «РИАМО» врач Семен Котов.
— Проблема кроется не в сетчатке или стекловидном теле глаза. Это неврологическое расстройство, вызванное гипервозбудимостью зрительной коры головного мозга. Нервная система теряет способность адекватно фильтровать фоновые сигналы, — пояснил медик.
Доктор добавил, что подобные симптомы часто сопровождаются светобоязнью или звоном в ушах. В таком случае требуется немедленно обратиться за помощью, так как состояние возможно корректировать препаратами.
«Москва 24» сообщила, что появление мушек перед глазами может говорить о наличии анемии или низком артериальном давлении. Если рябь в глазах возникает только при резком подъеме, смене положения тела, то это может говорить о низком артериальном давлении. Такое состояние не опасно и мушки, как правило, быстро проходят.