В Московском регионе до утра отменили желтый уровень опасности

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности, который вводился с 09:00 мск на территории Москвы и Подмосковья из-за первой в 2026 году грозы и усиления ветра, прекратил свое действие до утра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.