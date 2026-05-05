В Московском регионе до утра отменили желтый уровень опасности

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности, который вводился с 09:00 мск на территории Москвы и Подмосковья из-за первой в 2026 году грозы и усиления ветра, прекратил свое действие до утра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе завершил свое действие, но уже в среду, 6 мая, с 09:00 до 21:00 мск он вновь будет объявлен», — сказал собеседник агентства.
Причиной его ввода синоптики назвали вновь ожидаемую грозу и усиление порывов юго-западного ветра до 15 м/с.
Желтый уровень, являясь средним в колористической шкале метеопредупреждений, предупреждает о потенциальной опасности погодных условий.
Ранее в столичном регионе прошли первая в 2026 году гроза и дождь. В 2025 году первая гроза прогремела в мегаполисе и окрестностях вечером 23 апреля.
Предстоящей ночью синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, температура воздуха в Москве составит 12−14 градусов выше нуля, по области — от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем 6 мая столбики термометров поднимутся в столичном регионе до 27 градусов.