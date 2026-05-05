Рубио заявил, что цели операции «Эпическая ярость» против Ирана были достигнуты

Госсекретарь США сообщил о завершении операции «Эпическая ярость».

Источник: Комсомольская правда

Все цели американской операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Операция “Эпическая ярость” завершена. Мы достигли целей этой операции», — сказал политик журналистам в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о завершении военных действий против Ирана. При этом он отметил, что американские войска сохранят присутствие в регионе.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон остался недоволен предложениями Ирана по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп заявлял, что операция США против Ирана приводит к перераспределению мирового энергетического рынка и усиливает его ориентацию на закупки американской нефти. По его словам, на фоне энергетического кризиса страны начинают активнее приобретать нефть у США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше