Энтомолог Ефременко: к середине мая в Московской области активизируются комары

С наступлением тепла приходит сезон активности кровососущих насекомых. Жителям Московской области стоит ждать нашествия кровососущих в самое ближайшее время.
Зоолог и энтомолог Владимир Ефременко предупреждает, что комары активизируются в течении 1−2 недель. Кровососущие используют емкости со стоячей водой, где способны откладывать яйца. Поэтому стоящие на дачном участке бочки, ведра с водой могут стать рассадником для них.
Еще один способ снизить численность насекомых на участке — регулярное скашивание влажной травы. Именно сырые заросли создают благоприятные условия для размножения мошки и комаров. Энтомолог отметил в беседе с 360.ru, что такие меры являются частью обычного ухода за территорией и не требуют серьезных затрат.
Естественным помощником в борьбе с насекомыми могут стать водоемы с рыбой. По словам эксперта, если рядом с домом есть пруд или озеро, где обитает рыба, численность комаров обычно оказывается значительно ниже, поскольку природа самостоятельно регулирует популяцию насекомых.
— Если рыбы много, то комары или мошка будут в минимальном количестве. Мальки очень влияют на регуляцию. И конечно, насекомоядные птицы: синицы, ласточки, мухоловки. Они уничтожают насекомых тоннами, — заключил энтомолог.
Малярийные комары обитают в нескольких южных регионах России. В Краснодарском крае опасность сохраняется даже на побережье Черного моря. Республика Крым также привлекает внимание из-за активности комаров-переносчиков. Ростовская область — один из основных южных регионов, где распространены эти насекомые, пишет Газета.ru.
Природные очаги лихорадки Западного Нила находятся в Волгоградской и Астраханской областях, где случаи заражения случаются редко, но возможны. Вирус проявляется в виде высокой температуры, головной боли, сыпи и может поражать центральную нервную систему. Комары заражаются этим вирусом от мигрирующих птиц и могут передавать его человеку через укусы, пишет Царьград.