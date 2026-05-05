Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть для Азии на июнь

Саудовская Аравия снизила цены на нефть для стран Азии на июнь текущего года, информирует Bloomberg.
Речь идёт о национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По данным компании, на которые ссылается агентство, стоимость нефти марки Arab Light уменьшилась на четыре доллара за баррель.
«Трейдеры ожидали большего снижения — на восемь долларов за баррель», — говорится в публикации.
Отпускные цены на нефть компании Saudi Aramco снизились после рекордного повышения в мае текущего года.
Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.Читать дальше