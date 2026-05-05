Диетолог Мизинова призвала россиян не заедать шашлык лавашом и майонезом

Употребление шашлыка с жирным соусом и хлебом — быстрый способ получить проблемы с ЖКТ. Об этих и других несовместимых с жареным мясом продуктах рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова.
— С шашлыками точно не стоит есть майонез и салаты, заправленные им, которые еще больше перегружают и так очень тяжелую пищу. Поэтому же не советую заедать блюдо хлебом или лавашом, — сказала доктор.
По словам эксперта, не стоит сочетать и шашлык с алкоголем. Дело в том, что такая смесь дополнительно провоцирует воспаление в организме.
KP.RU сообщил, что один из главных факторов старения — это накопление конечных продуктов гликирования (КПГ). Накопление КПГ — это продукт реакции Майяра: химической реакции между углеводами и аминокислотами, которые находятся в белке. Их еще называют гетероциклическими аминами (ГЦА), они содержатся во всех мясных продуктах. На мангале реакция Майяра происходит гораздо быстрее и интенсивнее, чем при другой термической обработке белка (варке или приготовлении на пару).