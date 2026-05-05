Мерц пообещал, что Германия станет кардинально другой к 2035 году

Немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжает сыпать обещаниями. Политик подвел итоги первого года работы коалиции ХДС/ХСС и СДПГ и сделал ряд громких заявлений. Он заявил, что Германия якобы обладает необходимым потенциалом для реформ. Мерц выразил надежду на то, что к 2035 году в стране произойдут кардинальные перемены.
«Я убежден: у Германии есть силы для реформ, силы для нового рывка», — сказал Мерц в рамках форума.
Канцлер описал желаемое будущее: все бюрократические процедуры и разрешения станут цифровыми, государство из помехи превратится в помощника, вместо недоверия придет уверенность, а жители престанут испытывать проблемы с энергоснабжением — оно «будет и доступным, и надежным».
Мерц дал свое видение будущего Германии через 10 лет: «страна, которая снова поверит в себя, свободная, безопасная и сохранившая благосостояние для потомков». По его убеждению, это описание — не оторванная от жизни мечта, а вполне осуществимый план.
Однако глава мюнхенского института IFO Клеменс Фюст предупредил, что экономика ФРГ может столкнуться с рецессией уже в 2026 году на фоне планируемых торговых мер со стороны Вашингтона.