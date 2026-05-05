Во Франции увековечили советских участников Сопротивления

На кладбище Банье под Парижем установили памятные таблички советским участникам французского движения Сопротивления Якову Поволоцкому и Льву Мирлесу, а также их бельгийской соратнице Сюзанне Спаак. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России во Франции.
В церемонии приняли участие представители ассоциации «Русская Память», сотрудники российской дипмиссии и члены российской общины. В ходе мероприятия главе ассоциации Сергею Дыбову вручили Почетный знак соотечественника за вклад в сохранение военно-мемориального наследия.
Завершилась церемония исполнением гимна французского Сопротивления — «Песни партизан», автором которой является певица русского происхождения Анна Марли. Произведение исполнил французский общественный деятель и музыкант Гийом Рат.
Яков Поволоцкий, известный также как Жак де Сен-Мартен, занимался издательской деятельностью и популяризацией русской литературы во Франции. В годы Первой мировой войны он служил переводчиком при Русском легионе французской армии, а в период Второй мировой войны возглавлял советский партизанский отряд в регионе Лимузен.
Лев Мирлес участвовал в революционных событиях 1905 года и возглавлял Общество русских инженеров во Франции. В годы Второй мировой войны он был казнен в форте Мон-Валерьен вместе с другими участниками Сопротивления. Его сын Альбер Мирлес занимал пост военно-воздушного атташе «Сражающейся Франции» в Москве и участвовал в создании авиационного подразделения «Нормандия — Неман».
Как уточнили в дипмиссии, установка мемориальных табличек стала частью работы по сохранению памяти о советских участниках европейского Сопротивления и поддержанию воинских захоронений на территории Франции.
