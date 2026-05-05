Во Франции увековечили советских участников Сопротивления

Лев Мирлес участвовал в революционных событиях 1905 года и возглавлял Общество русских инженеров во Франции. В годы Второй мировой войны он был казнен в форте Мон-Валерьен вместе с другими участниками Сопротивления. Его сын Альбер Мирлес занимал пост военно-воздушного атташе «Сражающейся Франции» в Москве и участвовал в создании авиационного подразделения «Нормандия — Неман».