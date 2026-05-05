Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции увековечили советских участников Сопротивления

На кладбище Банье под Парижем установили памятные таблички советским участникам французского движения Сопротивления Якову Поволоцкому и Льву Мирлесу, а также их бельгийской соратнице Сюзанне Спаак.

На кладбище Банье под Парижем установили памятные таблички советским участникам французского движения Сопротивления Якову Поволоцкому и Льву Мирлесу, а также их бельгийской соратнице Сюзанне Спаак. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России во Франции.

В церемонии приняли участие представители ассоциации «Русская Память», сотрудники российской дипмиссии и члены российской общины. В ходе мероприятия главе ассоциации Сергею Дыбову вручили Почетный знак соотечественника за вклад в сохранение военно-мемориального наследия.

Завершилась церемония исполнением гимна французского Сопротивления — «Песни партизан», автором которой является певица русского происхождения Анна Марли. Произведение исполнил французский общественный деятель и музыкант Гийом Рат.

Яков Поволоцкий, известный также как Жак де Сен-Мартен, занимался издательской деятельностью и популяризацией русской литературы во Франции. В годы Первой мировой войны он служил переводчиком при Русском легионе французской армии, а в период Второй мировой войны возглавлял советский партизанский отряд в регионе Лимузен.

Лев Мирлес участвовал в революционных событиях 1905 года и возглавлял Общество русских инженеров во Франции. В годы Второй мировой войны он был казнен в форте Мон-Валерьен вместе с другими участниками Сопротивления. Его сын Альбер Мирлес занимал пост военно-воздушного атташе «Сражающейся Франции» в Москве и участвовал в создании авиационного подразделения «Нормандия — Неман».

Как уточнили в дипмиссии, установка мемориальных табличек стала частью работы по сохранению памяти о советских участниках европейского Сопротивления и поддержанию воинских захоронений на территории Франции.

Читайте также: Швыдкой анонсировал проведение фестиваля российской культуры в Японии.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.