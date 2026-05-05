Стала известна стоимость Ferrari 488, в котором рэпер Navai попал в ДТП в Москве

Спорткар Ferrari 488, в котором находился рэпер Navai во время ДТП в Москве, может стоить до 66 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авто.ру», с которыми ознакомилось РИА Новости.
По информации сервиса, объявления о продаже такой модели сейчас есть в Москве, Воронеже и других регионах России. Цены варьируются от 19 миллионов рублей в регионах до 66 миллионов рублей в столице.
Ferrari 488 — двухместный спортивный автомобиль, выпускавшийся с 2015 по 2019 год. Мощность его двигателя составляет от 670 до 720 лошадиных сил, говорится в сообщении.
Представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 5 мая, опубликовали кадры ДТП с участием рэпера Наваи Бакирова, известного как Navai. Он въехал в светофор на Зубовском бульваре. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность колес.
Вечером того же дня на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы мотоциклист сбил фотографа Ксению Добромилову, которая также известна по роли в клипе на песню «Девочка-война» дуэта HammALI & Navai, участником которого является Бакиров. «Вечерняя Москва» собрала подробности происшествия и рассказала, чем известна погибшая девушка.