Россиянам раскрыли опасность шашлычного синдрома

В мае многие россияне испытывают «шашлычный синдром» — за данным термином скрывается не желание поесть мяса на природе, а тяга к алкоголю. Об этом сообщил «Газете.Ru» психиатр Антон Рудковский.
— Шашлычный синдром — термин, которым специалисты описывают усиление желания употреблять алкоголь в определенных условиях. Если отдых на природе практически всегда сопровождается алкоголем, а отдых без спиртного кажется неполноценным, то речь может идти об этом синдроме, — отметил врач.
Специалист подчеркнул, что опасность шашлычного синдрома в его незаметности. В отличие от стрессовых ситуаций, где человек осознает риск, здесь употребление воспринимается как часть отдыха и праздника.
Телеканал «Царьград» предупредил, что шашлык может быть опасен для людей с заболеваниями ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы. Особенно важно избегать жирного мяса и острых маринадов.