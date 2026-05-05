Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам перечислили порядок действий при обнаружении на участке опасных сорняков

Юрист Нигматуллина посоветовала снимать видео уничтожения сорняков на даче.

Источник: Комсомольская правда

Российские дачники могут понести наказание, если на их участке выросли опасные растения. В список сорняков входят, например, борщевик и амброзия. О том, как действовать при обнаружении такого растения на даче, рассказала aif.ru профессор кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Эльмира Нигматуллина.

— Уничтожьте растение законным способом: скашивание, обработка гербицидами, выкапывание с корнем. Сохраните доказательства: сделайте фото до и после, сохраните чеки на гербициды или договоры с подрядчиками. Это поможет, если придёт проверка, — посоветовала эксперт.

Специалист уточнила, что кроме федерального списка, существует также список растений, которые запрещены в отдельных регионах. Чтобы не пришлось платить штраф, лучше изучить его заранее.

При работе с опасными растениями всегда используйте защитную одежду. Скошенные растения сжигайте или утилизируйте так, чтобы не допустить их дальнейшего размножения. В случае обнаружения борщевика или амброзии на участке — действуйте незамедлительно, советует RT.