Россиянам перечислили порядок действий при обнаружении на участке опасных сорняков

Российские дачники могут понести наказание, если на их участке выросли опасные растения. В список сорняков входят, например, борщевик и амброзия. О том, как действовать при обнаружении такого растения на даче, рассказала aif.ru профессор кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Эльмира Нигматуллина.
— Уничтожьте растение законным способом: скашивание, обработка гербицидами, выкапывание с корнем. Сохраните доказательства: сделайте фото до и после, сохраните чеки на гербициды или договоры с подрядчиками. Это поможет, если придёт проверка, — посоветовала эксперт.
Специалист уточнила, что кроме федерального списка, существует также список растений, которые запрещены в отдельных регионах. Чтобы не пришлось платить штраф, лучше изучить его заранее.
При работе с опасными растениями всегда используйте защитную одежду. Скошенные растения сжигайте или утилизируйте так, чтобы не допустить их дальнейшего размножения. В случае обнаружения борщевика или амброзии на участке — действуйте незамедлительно, советует RT.