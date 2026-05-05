«Раздался глухой хлопок и звук падающих окон»: на Артиллерийской произошёл пожар в пятиэтажке

В Калининграде на ул. Артиллерийской, 55, загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы во вторник, 5 мая.
«Громкий взрыв был, проснулись от страха, скорее всего, плита», — предположили жильцы дома напротив.
«В 22:00 раздался хлопок, посыпались стёкла, стали слышны крики людей, минут через 10, прибыли пожарные машины, скорая и МЧС», — рассказала калининградка Анастасия.
Свидетели происшествия сообщают, что пожарные тушат пламя и эвакуируют жильцов горящего дома.
