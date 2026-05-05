Звезду клипа «Девочка-война» Добромилову насмерть сбил мотоцикл

Вскоре после гибели Добромиловой, ~всего в нескольких километрах от нее один из исполнителей «Девочки-войны», рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) также попал в аварию~. На Зубовском бульваре он, будучи за рулем автомобиля Ferrari без номеров, врезался в светофор, написал Mash. По данным канала, после аварии музыкант попытался сделать так, чтобы его не узнали, и переоделся. Также с ним в машине находился его друг. Предварительно, никто не пострадал.