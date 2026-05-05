МХЛ перенесла шестой матч полуфинала плей-офф «Авто» — «Спартак» на 7 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Шестой матч полуфинальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между екатеринбургским «Авто» и московским «Спартаком» перенесен на 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Встреча должна была состояться 6 мая в Екатеринбурге.
«Шестой матч серии ½ финала Кубка Харламова “Авто” — “Спартак” перенесен на 7 мая. В связи с форс-мажорными обстоятельствами (временное ограничение полетов гражданской авиации) “Спартак” не может вовремя прибыть в Екатеринбург на игру. В соответствии с пунктом 2 статьи 61 спортивного регламента МХЛ лига приняла решение о переносе матча с 6 на 7 мая 2026 года. Начало встречи — в 16:30 мск», — говорится в заявлении пресс-службы МХЛ.
Счет в серии до четырех побед 3−2 в пользу «Спартака». МХЛ отмечает, что если для выявления победителя противостояния потребуется седьмой матч, то о его дате будет объявлено позднее. Игра должна была пройти в Москве и была запланирована на 8 мая.