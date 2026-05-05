В Коми доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата

СЫКТЫВКАР, 5 мая. /ТАСС/. Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата доставили в Республику Коми. Регион впервые присоединился к акции «Огонь памяти», сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.
«Впервые в истории нашей республики священное пламя, зажженное у стен Кремля, прибыло на нашу землю. Герой России Станислав Кочев и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Андрей Мишарин при поддержке партии “Единая Россия” доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Сыктывкар», — сообщил Гольдштейн в «Максе».
Этот огонь — символ Великой Победы, объединяющий миллионы людей от центра страны до самых отдаленных регионов, написал Гольдштейн. Он — словно живая нить, связывающая воедино нашу историю, нашу память и наше будущее, добавил глава региона.
«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, народы России едины в стремлении защитить Родину, ее суверенитет и нашу историческую правду. На передовой — представители всех национальностей нашей большой страны. В этой преемственности поколений и есть наша сила», — отметил глава республики.
В 2026 году в России в десятый раз проходит акция «Огонь памяти». Лампы с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного солдата в Москве, привозят ветеранам Великой Отечественной войны.