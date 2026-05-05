В Днепропетровске вновь прогремели взрывы

В Днепропетровске вновь произошли взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Политика Страны».
«Новые взрывы в Днепре [украинское название Днепропетровска]», — говорится в сообщении.
Серия взрывов в Днепропетровске также была зафиксирована около 20:00 по московскому времени.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действует в отдельных районах Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей.
Ранее в Киеве раздался взрыв, однако это произошло без объявления воздушной тревоги. При этом взрыв оказался настолько мощным, что его было слышно даже на левом берегу Днепра.
Как сообщал KP.RU, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в целях ВСУ.