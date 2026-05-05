Госсекретарь США заявил о завершении операции «Эпическая ярость» в Иране

Начатая 28 февраля операция США в Иране «Эпическая ярость» завершена, ее цели достигнуты. Об этом во вторник, 5 мая, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, Конгресс уже уведомлен о завершении этого этапа. Теперь США приступили к операции «Проект Свобода».
— Операция «Эпическая ярость» завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап, — цитирует Рубио CNN.
Госсекретарь также отметил, что Вашингтон и Тегеран будут рассматривать возможные пути урегулирования. При этом он подчеркнул, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран, а действия Тегерана создают впечатление стремления к созданию военной ядерной программы, что недопустимо.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана уже на этой неделе. Еще 3 мая США в частном порядке уведомили Иран о начале операции Project Freedom в Ормузском проливе.
До этого стало известно, что в операции Соединенных Штатов по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив будут участвовать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военнослужащих. В Центральном командовании ВС США подчеркнули, что поддержка Вашингтона этой оборонительной миссии очень важна для региональной безопасности и мировой экономики.