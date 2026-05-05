Улыбаемся и пашем: как работать на даче, чтобы сжечь максимум калорий

Любители повозиться на дачном участке могут смело считать себя спортсменами: оказывается, работа на земле может заменить полноценные тренировки. Об этом рассказала NEWS.ru биолог Ирина Лялина.
— Работа с низкими грядками или посадкой рассады — это бесконечные приседания. Покос травы или активная стрижка живой изгороди повышают частоту сердечных сокращений, переводя организм в режим жиросжигания, — уверена эксперт.
Она подчеркнула, что расход калорий при этом напрямую зависит от интенсивности труда и вида выполняемых на участке работ. Так, например, прополка сорняков, полив из шланга, сбор ягод считаются легкой работой и помогут сжечь за час около 200−300 ккал.
KP.RU отметил, что плюсы от работы на даче есть. Во время физической нагрузки на улице организм потребляет больше кислорода, и скорость окислительно-восстановительных процессов увеличивается. Снижаются кровяное давление и частота сердечных сокращений (число ударов сердца в минуту). Только в отличие от того же спортзала будут работать не все группы мышц, а «избранные». Они могут перенапрячься, поэтому важно соблюдать простые правила.