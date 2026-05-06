Рубио: США представили проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

По словам Рубио, инициатива исходила лично от президента США Дональда Трампа. К разработке также присоединились Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар. Вашингтон настроен оптимистично и рассчитывает, что Совет Безопасности рассмотрит и проголосует по этому документу уже на этой неделе, добавил Рубио.