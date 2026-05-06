Рубио: США представили проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

«Он требует, чтобы Иран раскрыл количество и местонахождение морских мин, которые он установил, и сотрудничал с усилиями по их удалению, одновременно также поддерживая создание гуманитарного коридора», — следует заявление.
По словам Рубио, инициатива исходила лично от президента США Дональда Трампа. К разработке также присоединились Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар. Вашингтон настроен оптимистично и рассчитывает, что Совет Безопасности рассмотрит и проголосует по этому документу уже на этой неделе, добавил Рубио.
До этого Совету Безопасности ООН не удалось утвердить проект резолюции по Ормузскому проливу из-за того, что Россия и Китай наложили на него вето.
Госсекретарь США отметил ранее, что все цели операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты. По его словам, операция завершена.