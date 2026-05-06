Что можно и нельзя делать в Юрьев день 6 мая, который называют Юрий Вешний

Православная церковь 6 мая вспоминает святого Георгия Победоносца. В народе празднуют Юрьев день. Однако есть еще одно название — Юрий Вешний. Так, с названной даты начинались работы в поле. А еще засеянные поля старались обязательно освятить юрьевской водой, которая была целительной.
Что нельзя делать 6 мая.
Не следует топтать росу, чтобы не навлечь на себя кожные заболевания. Нельзя в названную дату стричь, красить, расчесывать волосы. Предки верили, что они начнут выпадать. А еще на улицу не вывешивали выстиранное постельное белье. Считалось, что в него могут залететь темные силы и начнет болеть вся семья.
Что можно делать 6 мая.
По традиции, 6 мая умывались юрьевской водой для сохранения красоты и здоровья. А еще старались отдать долги или же их часть для обеспечения финансового благополучия.
Согласно приметам, теплая погода предвещает раннее лето. В том случае, если северный ветер, то ждали осенью ранних морозов.
