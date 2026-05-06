Аллергия или простуда? Врач рассказали, как отличить поллиноз от ОРВИ

Волгоградцам в сезон цветения стоит внимательно отнестись к насморку и чиханию — это может быть не ОРВИ, а поллиноз. Врач-аллерголог Злата Ермакова пояснила: симптомы часто совпадают.
При сезонной аллергии возникают заложенность носа, жидкие выделения, чихание, снижение обоняния, краснота и слезотечение глаз, кашель, кожные высыпания. Иногда поднимается небольшая температура, беспокоят головная боль, усталость, сонливость, раздражительность.
Поллиноз — реакция иммунитета на пыльцу растений. Без правильного диагноза болезнь рискует стать хронической, а при отсутствии терапии — перерасти в бронхиальную астму. Отличить аллергию от простуды может только специалист после кожных проб и анализа на иммуноглобулины класса Е.
Самолечение и прием противовирусных средств при поллинозе неэффективны. Интенсивность проявлений не зависит от возраста: обострение возможно в любой период жизни, — пишет «Life».
Подбор лечения врач-аллерголог проводит индивидуально, с учётом анамнеза и тяжести симптомов. При первых признаках волгоградцам рекомендуют обратиться к специалисту, чтобы избежать осложнений и сохранить качество жизни.
