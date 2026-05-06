Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллергия или простуда? Врач рассказали, как отличить поллиноз от ОРВИ

Сейчас, в период цветения растений, аллергию можно спутать с простудой и начать ее лечить.

Волгоградцам в сезон цветения стоит внимательно отнестись к насморку и чиханию — это может быть не ОРВИ, а поллиноз. Врач-аллерголог Злата Ермакова пояснила: симптомы часто совпадают.

При сезонной аллергии возникают заложенность носа, жидкие выделения, чихание, снижение обоняния, краснота и слезотечение глаз, кашель, кожные высыпания. Иногда поднимается небольшая температура, беспокоят головная боль, усталость, сонливость, раздражительность.

Поллиноз — реакция иммунитета на пыльцу растений. Без правильного диагноза болезнь рискует стать хронической, а при отсутствии терапии — перерасти в бронхиальную астму. Отличить аллергию от простуды может только специалист после кожных проб и анализа на иммуноглобулины класса Е.

Самолечение и прием противовирусных средств при поллинозе неэффективны. Интенсивность проявлений не зависит от возраста: обострение возможно в любой период жизни, — пишет «Life».

Подбор лечения врач-аллерголог проводит индивидуально, с учётом анамнеза и тяжести симптомов. При первых признаках волгоградцам рекомендуют обратиться к специалисту, чтобы избежать осложнений и сохранить качество жизни.

Ранее сообщалось, что кофе может спасти от онкологии.