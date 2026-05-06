Что можно и что нельзя делать в День Георгия Победоносца 6 мая 2026

Обижать животных. Ударить или причинить вред скоту — тяжкий грех, навлекающий болезни на хозяйствоЛениться и бездельничать. Лень в этот день может привести к неурожаю и проблемам в делах на весь годСсориться, кричать, ругаться. Громкие споры могут привлечь молнию во время грозы или небесное наказаниеРаботать с шерстью (прясть, вязать, даже трогать нитки) — это привлекает волков к стадамСтричь, красить или даже расчёсывать волосы — к болезням и выпадению волосБрать в руки острые предметы (ножи, ножницы, иглы, топоры, пилы), это сулит неудачу. 7 вещей, из-за которых уходит удачаВывешивать постельное бельё на улицу — чтобы в него не вселилась «весенняя лихорадка’Готовить мясные блюда — несмотря на окончание поста, мясо на столе может привлечь болезниОхотиться и рыбачить — животный мир в этот день под особой защитой святого, нарушение грозит финансовыми потерямиТоптать утреннюю росу — к кожным заболеваниямРаботать в огороде после заката — земля в это время “отдыхает’Проявлять нерешительность — Георгий покровительствует только тем, кто, не боясь, творит добро.