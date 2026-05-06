Что можно и что нельзя делать в День Георгия Победоносца 6 мая 2026

6 мая 2026 года православные христиане отмечают день памяти святого великомученика Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых святых в христианском мире. В народе эту дату называют Егорий Вешний или Юрьев день.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 6 МАЯ.
В церковной традиции.
Посетить храм и помолиться перед иконой Георгия ПобедоносцаПомолиться о воинах — святой считается покровителем военнослужащихПопросить защиты от врагов, недоброжелателей и злых силПомолиться об урожае и благополучии хозяйства.
В народных традициях.
Много и усердно трудиться — чем продуктивнее день, тем богаче будет годВыгнать скот на пастбище — особенно на утреннюю росу, это сулит животным здоровьеПройдите босиком по утренней росе — она считается целебной, даёт силы и здоровьеВернуть долги — примета к финансовому благополучию на весь годПомочь ближнему — щедрость в этот день возвращается сторицейНадеть новую одежду — к удаче и достаткуПровести время с семьёй за простым застольемОкропить поля и посевы святой водой — для хорошего урожая.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 6 МАЯ.
Обижать животных. Ударить или причинить вред скоту — тяжкий грех, навлекающий болезни на хозяйствоЛениться и бездельничать. Лень в этот день может привести к неурожаю и проблемам в делах на весь годСсориться, кричать, ругаться. Громкие споры могут привлечь молнию во время грозы или небесное наказаниеРаботать с шерстью (прясть, вязать, даже трогать нитки) — это привлекает волков к стадамСтричь, красить или даже расчёсывать волосы — к болезням и выпадению волосБрать в руки острые предметы (ножи, ножницы, иглы, топоры, пилы), это сулит неудачу. 7 вещей, из-за которых уходит удачаВывешивать постельное бельё на улицу — чтобы в него не вселилась «весенняя лихорадка’Готовить мясные блюда — несмотря на окончание поста, мясо на столе может привлечь болезниОхотиться и рыбачить — животный мир в этот день под особой защитой святого, нарушение грозит финансовыми потерямиТоптать утреннюю росу — к кожным заболеваниямРаботать в огороде после заката — земля в это время “отдыхает’Проявлять нерешительность — Георгий покровительствует только тем, кто, не боясь, творит добро.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 6 МАЯ.
Тёплый день — Лето наступит скороМороз или иней — Богатый урожай проса, овса и гречихиДождь — Обилие травы и хороший сенокосГром — Дождливое и прохладное летоЮжный ветер — Богатый урожайСеверный ветер — Ранние осенние заморозкиТёплая ночь — Хлеб успеет созреть до заморозковКомары роями — К теплуПтицы вьют гнёзда на солнечной стороне — Холодное летоБагровый закат — Ухудшение погоды.
Другие поверья.
«Юрьевская роса» — целебная. Кто умоется ею — будет здоров и красивСкот, выгнанный на росу с веточкой вербы, будет здоров весь годЧествование пастухов — их щедро угощали, обидеть пастуха — к беде.
Святой Георгий Победоносец — пример несгибаемой веры и мужества. Проведите этот день с добрыми мыслями, в труде и заботе о ближних — тогда, по народному поверью, весь год будет удачным.
Кто такой Георгий Победоносец.
Георгий Победоносец родился в третьем веке нашей эры в городе Белит, который в настоящее время находится на территории современного Ливана и известен как Бейрут. Семья будущего святого была знатной и благочестивой в христианском смысле этого слова. Отец Георгия также исповедовал христианство и принял мученическую смерть за веру, когда мальчик был ещё ребёнком. После гибели отца мать вместе с сыном переехала в город Лидду, расположенный на территории современного Израиля. Именно там юный Георгий получил своё воспитание и образование, причём воспитание это было глубоко христианским, что впоследствии определило весь его жизненный путь и выбор. Мать стремилась дать сыну лучшее образование того времени, и Георгий вырос не только верующим, но и весьма образованным человеком.
С ранних лет Георгий отличался физической силой, мужеством и твёрдым характером. Он обладал привлекательной внешностью, был статен и хорошо сложен, что в сочетании с благородным происхождением открывало ему дорогу к военной карьере. В те времена военная служба считалась почётным занятием для людей знатного происхождения, и Георгий избрал именно этот путь. Он поступил на службу в римскую армию, где быстро выделился среди других воинов благодаря своему уму, дисциплине и воинскому мастерству. Его способности не остались незамеченными командованием.
Военная карьера и приближение к императору.
Благодаря своим выдающимся качествам Георгий довольно быстро продвигался по службе. Он дослужился до звания тысяченачальника, что в структуре римской армии того времени соответствовало довольно высокому командному положению, под началом которого находилась значительная воинская часть. Его храбрость в боях, стратегическое мышление и умение руководить людьми вызывали уважение как у сослуживцев, так и у вышестоящего начальства.
Успехи Георгия на военном поприще привлекли внимание самого императора Диоклетиана, который правил Римской империей с 284 по 305 год. Диоклетиан был известен как талантливый реформатор и полководец, сумевший временно остановить распад империи и провести ряд важных административных преобразований. Георгий стал одним из любимцев императора, его приближённым, пользовался доверием и уважением Диоклетиана. Казалось, что его ждёт блестящее будущее, почёт и богатство. Однако обстоятельства сложились совершенно иначе.
Начало гонений на христиан.
В 303 году император Диоклетиан издал эдикт, положивший начало самым жестоким и масштабным гонениям на христиан за всю историю Римской империи. Причины этого решения были сложными. Диоклетиан стремился восстановить традиционную римскую религию и укрепить единство империи, в которой христианство, несмотря на преследования, продолжало распространяться. Христиане отказывались приносить жертвы языческим богам и почитать императора как божество, что в глазах власти выглядело как государственная измена и подрыв основ римского общества.
По империи прокатилась волна арестов, пыток и казней христиан. Храмы разрушались, священные книги сжигались, верующих лишали имущества и гражданских прав. Многие христиане пытались скрыться, другие отрекались от веры под страхом смерти. В этой обстановке страха и неопределённости император рассчитывал окончательно уничтожить христианство как религиозное движение.
Исповедание веры и арест.
Георгий узнал о начале гонений и о жестокостях, которые творились по приказу императора. Как христианин, он не мог оставаться в стороне. Но он также понимал, что открытое выступление против императорской воли неизбежно приведёт его к смерти. Тем не менее Георгий принял решение действовать. Сначала он раздал всё своё имущество бедным, отпустил на свободу рабов, находившихся в его владении, и только после этого явился на заседание императорского совета.
В присутствии Диоклетиана и всей придворной знати Георгий публично объявил себя христианином. Он не просто признался в своей вере, но и обвинил императора в жестокости, несправедливости и языческом заблуждении. Георгий призвал Диоклетиана прекратить гонения и уверовать в истинного Бога. Император был потрясён дерзостью своего любимца. Он попытался уговорить Георгия одуматься, пообещал прощение и сохранение всех милостей в обмен на отречение от Христа и принесение жертвы языческим богам.
Однако Георгий остался непреклонен. Разгневанный отказом Диоклетиан приказал немедленно арестовать бывшего тысяченачальника и бросить в темницу. Начались долгие и мучительные дни, ставшие для святого временем величайшего испытания его веры и мужества.
Восьмидневные мучения и чудеса.
Согласно житию святого, истязания Георгия продолжались восемь дней, и каждый раз он демонстрировал чудесную стойкость и невредимость. В первый день его привязали к колесу с железными шипами и начали вращать. Истязатели ожидали, что тело будет разорвано на части, но по преданию, ангел явился и исцелил мученика. На второй день его бросили в яму с негашёной известью, которая должна была сжечь плоть, но и оттуда Георгий вышел живым. На третий день ему сломали кости, но к утру они зажили чудесным образом.
На четвёртый день истязатели разожгли медного быка и бросили Георгия внутрь. По прошествии положенного времени, когда тело должно было превратиться в пепел, святой вышел из раскалённого металла совершенно невредимым. На пятый день ему выкололи глаза, на шестой день забили гвоздями голову, на седьмой день пытались отравить ядом, который он выпил без всякого вреда для себя. Каждый раз Георгий оставался жив и здоров, продолжая славить Христа.
Эти чудеса производили сильное впечатление на окружающих. По преданию, видя невредимость святого, многие очевидцы обращались в христианство. Количество людей, уверовавших во Христа благодаря стойкости Георгия, по некоторым источникам, достигало сорока тысяч человек. В их числе была и императрица Александра, жена Диоклетиана, которая также впоследствии приняла мученическую смерть за свою веру.
Казнь Георгия Победоносца.
На восьмой день император, убедившись, что пытки не сломили Георгия, а лишь укрепили его веру и привлекли к нему новых последователей, приказал казнить мученика через усекновение головы мечом. Эта казнь считалась более милосердной по сравнению с теми истязаниями, через которые прошёл Георгий. Казнь состоялась 23 апреля по старому стилю, что соответствует 6 мая по новому стилю, в 303 или 304 году. Точная дата смерти до конца не установлена историками, но общепринятым является 303 год.
Перед самой казнью Георгий успел совершить ещё одно чудо. Он попросил разрешения войти в языческий храм Аполлона, где силой молитвы низверг идолов, показав тем самым ничтожность языческих божеств перед силой христианской веры. После этого он с молитвой склонил голову под меч. Так закончилась земная жизнь великомученика, но началась его посмертная слава и почитание во всём христианском мире.
Чудо о змие.
Самое известное посмертное чудо Георгия Победоносца, которое принесло ему всенародную любовь и стало главным сюжетом его иконографии, называется «Чудо о змие». По преданию, недалеко от города Бейрута в языческом озере жил огромный змей или дракон, который опустошал окрестные земли. Он пожирал скот, уничтожал посевы, а когда кончился скот, жители города вынуждены были по жребию отдавать чудовищу на съедение своих детей.
Жребий пал на дочь правителя города, царевну. Её отвели на берег озера и привязали к дереву, ожидая неминуемой гибели. В этот момент перед ней появился всадник на белом коне в сияющих доспехах. Это был Георгий Победоносец. Он напал на змея и копьём пронзил его тело. После этого он приказал царевне обвязать змея своим поясом и вести его в город. Увидев поверженное чудовище, жители пришли в ужас, но Георгий объявил им, что змей побеждён силой Христа, и призвал горожан уверовать в истинного Бога.
После этого проповеди Георгия многие жители города приняли крещение, а на месте озера была выстроена церковь в честь Пресвятой Богородицы. Это чудо имеет иносказательное толкование в христианской традиции. Змей символизирует язычество и зло, царевна символизирует христианскую церковь, а победа Георгия над драконом означает торжество христианства над языческими верованиями.
Почитание Георгия в разных странах.
Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых не только в православии, но и в других христианских конфессиях. В России он традиционно считается небесным покровителем воинства. Его образ в виде всадника, поражающего копьём змея, помещён на гербе Москвы. В Российской империи существовал орден Святого Георгия, которым награждались военнослужащие за проявленную в бою храбрость. Также существовало георгиевское оружие — особая награда для офицеров.
Особое место занимает Георгий Победоносец в Грузии. По преданию, святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, приходилась ему двоюродной сестрой. Именно она первой установила почитание Георгия в Грузии. День святого Георгия, который называется Гиоргоба, является в Грузии одним из самых важных религиозных праздников. Имя Георгий и его производные широко распространены среди грузинского народа.
В южнославянских странах — Сербии, Болгарии и Северной Македонии — Георгий Победоносец также глубоко почитается. Верующие обращаются к нему с молитвами о ниспослании дождя в засушливые периоды. В этих странах существует множество церквей и монастырей, освящённых в честь этого святого. В народной традиции Георгий считается также покровителем земледелия и скотоводства. Само имя Георгий происходит от греческого слова, которое означает «земледелец», поэтому в крестьянском сознании святой ассоциировался с пробуждением природы, началом весенних полевых работ и первым выгоном скота на пастбище.
Образ Георгия в культуре и искусстве.
Изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьём дракона, стало одним из самых узнаваемых христианских образов в мировом искусстве. Этот сюжет использовали в иконописи, скульптуре, живописи, архитектуре и геральдике. Наиболее древние изображения чуда о змие сохранились с пятого века нашей эры. В разные эпохи образ Георгия трактовался по-разному. В средние века он изображался как доблестный рыцарь, защитник веры и невинных.
В русской иконописной традиции сложилось два основных типа изображения святого. На одном он представлен как великомученик в одеждах и с крестом в руке. На другом — как всадник, поражающий змея, что является аллегорическим изображением чуда. Герб Москвы с изображением Георгия Победоносца возник ещё во времена великих московских князей и окончательно утвердился как символ столицы после того, как Иван Третий принял византийского двуглавого орла в качестве государственного герба.
Дни памяти святого Георгия.
В православном календаре святому Георгию Победоносцу посвящены три памятные даты. Первая и главная из них — 6 мая, день его мученической кончины. В церковном календаре этот день называется днём памяти великомученика Георгия Победоносца. Вторая дата — 16 ноября, день обновления храма, построенного над мощами святого в городе Лидда, где он провёл свои детские годы. Третья дата — 9 декабря, день освящения Георгиевской церкви в Киеве, построенной при князе Ярославе Мудром. Этот день в народе называли Юрьев день осенний.
Наиболее торжественно и широко отмечается майский день памяти святого, который на Руси называли Егорий Вешний. В этот день в народе существовал обычай впервые после долгой зимы выгонять скот на пастбище, окроплять поля святой водой и молиться о будущем урожае. Хотя эти обычаи имеют дохристианские корни, церковь их освятила, связав с днём памяти святого, который по народному представлению был покровителем крестьянского труда.
Мощи и почитание мощей Георгия Победоносца.
После казни тело святого Георгия было захоронено в городе Лидда, где находился храм, построенный в его честь. Мощи великомученика оставались в этом городе на протяжении многих веков. Часть мощей была перенесена в другие христианские центры. Глава святого Георгия долгое время хранилась в Риме, в церкви Сан-Джорджо-аль-Велабро, после чего часть её была возвращена в Лидду. Рука святого находится на святой горе Афон в монастыре Ксенофонт.
В России частицы мощей Георгия Победоносца есть во многих храмах и монастырях. Верующие обращаются к мощам святого с молитвами о помощи в различных нуждах, но особенно — о даровании мужества, стойкости в испытаниях и защите от видимых и невидимых врагов. Традиция почитания мощей святых вообще и мощей Георгия в частности имеет глубокие богословские основания. Согласно христианскому учению, благодать Божия, обитавшая в святом при его жизни, продолжает действовать и после его смерти через его честные останки, которые становятся источником исцелений и духовной помощи для верующих.
Значение подвига Георгия Победоносца.
Подвиг Георгия Победоносца имеет глубокое значение для всего христианского мира. Он является примером того, как человек, обладая свободой выбора, может остаться верным своим принципам даже перед лицом неминуемой смерти. Георгий мог бы сохранить свою жизнь и положение при императоре, если бы отрёкся от Христа. Это был бы рациональный, прагматичный выбор, который сделало бы большинство людей в подобной ситуации. Но Георгий выбрал иной путь — путь исповедничества и мученичества.
Его отказ отречься от веры не был капризом или фанатичным упрямством. Это был осознанный выбор человека, который понимал цену своей жизни, но поставил верность Богу выше всех земных благ. В этом смысле Георгий Победоносец является не только военным героем, но в первую очередь героем духа. Название «Победоносец» относится не столько к его военным победам, сколько к духовной победе, которую он одержал над страхом, над соблазнами власти и богатства, над самой смертью.
Именно эта духовная победа сделала Георгия Победоносца одним из самых любимых и почитаемых святых на всём пространстве православного мира. Тысячи храмов по всему миру освящены в его честь, миллионы верующих носят его имя, и каждый год 6 мая православные христиане вспоминают его подвиг и обращаются к нему в своих молитвах, прося о мужестве, о твёрдости в вере и о защите от всех врагов.