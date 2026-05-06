Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брекоткин из «Уральских пельменей» признался, что он «социально-сетевой труп»

Актер Дмитрий Брекоткин признался, что не верит в популярность в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Актер Дмитрий Брекоткин из «Уральских пельменей» честно ответил, что думает о своей популярности у зумеров.

В последнее время многие звезды переживают вторую волну популярность: Надежда Кадышева и Татьяна Буланова стали новыми кумирами зумеров.

Дмитрий Брекоткин тоже оказался любимцем молодежи, в конце 2025 года популярность артиста достигла своего пика. Соцсети заполонили ролики, смонтированные из выступлений юмориста. А вот сам Дмитрий Брекоткин об этом почти не знает.

Артист признается, что не следит за соцсетям и страничек у него нет. Так что все проходит мимо него.

— Для меня это даже не темный лес, а мрак в комнате, где спряталась черная кошка, и ее не найти… Честно, я социально-сетевой труп, то есть холоден в цифровом плане, — говорит артист Super.ru.

Юморист признается, что не испытывает никакого интереса к происходящему в виртуальном пространстве.

А вот во вторую волну популярности благодаря соцсетям он не верит, говорит, что «просто счастливый случай». Но нельзя не признать, что искусство и хорошая аранжировка всегда будет оценена слушателя.