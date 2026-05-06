Влияние аварии на «Казцинке» на Новосибирск сочли минимальным

Промышленный эколог оценил возможное влияние взрыва на предприятии «Казцинк» в Усть-Каменогорске на состояние воздуха в Новосибирской области.
После инцидента на заводе, в результате которого погибли два человека и произошёл выброс продуктов горения в атмосферу, у жителей соседних регионов возникли вопросы о потенциальных экологических последствиях для Сибири.
Редакция Сиб.фм обратилась к специалисту, чтобы оценить риски для Новосибирской области. Напомним, Усть-Каменогорск расположен примерно в 740 километрах от Новосибирска. На пути к нему ближайшим крупным городом является Барнаул.
Эксперт в области промышленной экологии Евгений Павлов отметил, что вероятность негативного воздействия на экологию региона крайне низкая.
По его словам, значительное расстояние, а также локализация и оперативное тушение пожара существенно снижают риски распространения загрязняющих веществ. Кроме того, для их перемещения на такое расстояние необходимы устойчивые неблагоприятные метеоусловия, которые сейчас не наблюдаются.
Специалист добавил, что основные выбросы, вероятнее всего, остались в пределах Усть-Каменогорска, где сейчас проводятся замеры качества воздуха. По предварительным данным, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.
Даже при попадании отдельных частиц в воздушные потоки над территорией России их концентрация будет минимальной и не окажет заметного влияния на здоровье населения и экологическую обстановку, подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что во время происшествия в Усть-Каменогорске находилась жительница Новосибирской области. По предварительной информации, на предприятии погибли два человека, несколько пострадавших госпитализированы.