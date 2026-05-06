Ничего странного: российские «Ландыши» догнали в рейтинге культовый сериал о подростках 80-х

Еще недавно зритель метался между платформами в поисках того самого сериала — теперь выбор стал очевиднее. Новый Российский рейтинг «Медиалогии» за I квартал 2026 года не просто расставил проекты по местам, а зафиксировал перелом: отечественная индустрия вышла на равные позиции с глобальными игроками. В первой десятке — половина русских сериалов. О стабильных лидерах и новичках списка читайте в нашем материале.
Новая расстановка сил.
Российская музыкальная мелодрама «Ландыши» и остросюжетный детектив «Первый отдел» уверенно навязывают конкуренцию самому популярному американскому проекту последних лет — «Очень странные дела». Именно так выглядит тройка лидеров нового рейтинга российских сериалов по итогам I квартала 2026 года.
По данным аналитиков, отечественный сериальный рынок стремительно набирает вес: он занимает половину первой десятки и 57,2% совокупного индекса топ-100.
Если сравнивать с первым рейтингом 2025 года, где зарубежные проекты заметно доминировали в верхней части списка, нынешний квартал демонстрирует очевидный сдвиг. Российские сериалы закрепились не только по количеству, но и по влиянию. Тогда в списке было 59 отечественных проектов, теперь — уже 63. И главное — ровно половина первой десятки принадлежит российским тайтлам.
Отечественная индустрия не просто адаптировалась к новым условиям производства и дистрибуции — она начала диктовать правила, наращивая собственные хиты, способные конкурировать с международными релизами на равных.
Абсолютным лидером квартала стал финальный сезон американского хита «Очень странные дела» — 15 948 баллов и 10,7% всего рейтинга. Сериал сместил с пьедестала корейский триллер «Игра в кальмара». У «Странных дел» большая фанбаза по всему миру, а некоторые российские кинотеатры даже показывали финал пятого сезона. Завершение культовой истории стало медиасобытием, объединившим сразу несколько поколений зрителей.
На втором месте — российские «Ландыши» (8829 баллов). Сериал стал редким примером органичного синтеза привычной мелодрамы и актуальной социально-политической повестки. Проект сделал знаменитыми не только исполнителей главных ролей — актеров Нику Здорик и Сергея Городничего, но и ряд музыкантов, включая Женю Трофимова из группы «Комната культуры» и дуэт Nansi & Sidorov.
Третью строчку занял «Первый отдел» (7745 баллов). Сериал продолжает традицию крепкой жанровой драматургии, где важна не только интрига, но и ощущение документальной достоверности. На четвертом — новичок рейтинга, аниме «Магическая битва» (6419 баллов). Популярное темное фэнтези о старшекласснике Юдзи Итадори, который проглатывает проклятый палец могущественного демона, чтобы спасти друзей, в марте даже сместило с первой строчки «Очень странные дела».
Пятерку замыкает российский «След» (3563 балла). Проект существует уже 18 лет. За это время он стал не только феноменом стабильности, но и российским рекордсменом по количеству серий — более 3500. А в топ-100 за 2025 год и вовсе занимал уверенную третью строчку.
— Думаю, любые похожие проекты в аналогичном жанре не смогут нас переплюнуть. Сколько бы ни было попыток снимать похожее, нас не догонят — мы слишком далеко ушли, — рассказала «Известиям» актриса Ольга Колосова, сыгравшая начальницу ФЭС Галину Рогозину.
На шестой позиции — семейная комедия «Праздники» (3538 баллов). Это удачный пример того, как легкий жанр вновь становится востребованным после периода доминирования мрачных драм. Седьмое и восьмое места заняли турецкие хиты — «Далекий город» (2356 баллов) и «Клюквенный щербет» (2311 баллов).
А девятое место у приквела «Игры престолов» — «Рыцарь Семи Королевств» (2272 балла). Несмотря на смещенный фокус с масштабных политических интриг основной саги на спокойный сеттинг о приключениях маленького человека, проект сразу завоевал зрительскую любовь. В основе сериала — цикл повестей Джорджа Р. Р. Мартина, сюжет которых разворачивается примерно за 100 лет до «Игры престолов».
Замыкает первую десятку еще один российский проект — о буднях убойного отдела Петровского РОВД Санкт-Петербурга «Великолепная пятерка» (2265 баллов).
Как выбирают лидеров рейтинга.
Рейтинг «Медиалогии» дает самую объективную картину зрительских предпочтений и использует 19 метрик, включая данные поисковых систем, просмотра на ТВ и обсуждения в соцсетях. Именно так формируются итоговые данные каждого проекта.
— Всегда очень хорошо, когда появляется какая-то новая метрика, которая позволяет оценить довольно субъективную вещь. Это говорит о зрительском интересе. И наша обязанность как представителей индустрии заключается в том, чтобы следовать этим интересам, — рассказал «Известиям» продюсер Александр Акопов.
Из 100 позиций 91 приходится на сериалы, пять — на аниме и четыре — на мультсериалы. При этом 69,5% — это продолжения и франшизы, что подтверждает тренд на долгую жизнь успешных историй. Однако доля премьер стремительно растет: если в январе они занимали лишь пятую часть, то к марту — уже почти треть.
Успех отечественного продукта подстегивает создателей продолжать производство успешных сериалов. Так, авторы «Фишера» уже объявили о съемках нового сезона, в котором появится Александр Петров.
Любопытна и динамика внутри квартала. Январь стал единственным месяцем, когда зарубежные проекты опередили российские — во многом благодаря эффекту финала «Очень странных дел». Уже к февралю и марту ситуация изменилась, и в топ-30 начали активно попадать новые отечественные проекты.
Для зрителя такой рейтинг — не просто статистика, а удобный навигатор. В условиях, когда ежегодно выходят сотни проектов, именно подобные исследования позволяют быстро сориентироваться и выбрать действительно обсуждаемые и востребованные сериалы.