Приставы не смогут взыскивать долги с компенсаций раненых участников СВО

Компенсации бойцов СВО включены в перечень доходов, защищенных от взыскания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Судебные приставы теперь не смогут взыскивать долги с компенсаций получивших ранения участников СВО, соответствующий закон вступает в силу в среду.

Теперь в перечень доходов, защищенных от взыскания по исполнительным документам, внесены и компенсации расходов на реабилитацию, которые государство выплачивает людям с инвалидностью. В частности, это касается выплат, которые полагаются бойцам СВО, получившим ранения.

Так, от взыскания за долги, в частности, будут защищены компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами, в том числе принимавшими участие в специальной военной операции, технические средства реабилитации или соответствующие услуги, оплаченные ими за собственный счет, либо за самостоятельно приобретенные ветераном протезы и протезно-ортопедические изделия, сообщали в Госдуме.

Кроме того, взыскание не может быть обращено и на компенсацию оплаты проезда к организации, в которую выдано направление на получение технического средства реабилитации. Также приставы не смогут взыскивать ежегодную денежную компенсацию инвалиду расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника.