К 104-летию Владимира Этуша: Как жил фронтовик, педагог и актёр, которого разобрали на цитаты

Кстати, интересный факт из биографии Владимира Этуша: в его паспорте и военном билете указан 1923 год рождения. Путаница возникла во время учёбы в школе. Мальчик пошёл в первый класс в шесть лет, но был слаб здоровьем и плохо говорил по-русски, поскольку дома общались на идише. Родители и учителя приняли волевое решение «сделать» его на год младше, чтобы дать время адаптироваться. С тех пор у актёра появилось два дня рождения: настоящий — 6 мая 1922 года, и официальный — 6 мая 1923 года. В 1939 году Владимир окончил школу и поступил в Московское театральное училище имени Бориса Щукина. Но учиться долго не пришлось. Началась Великая Отечественная война, и юноша принял для себя единственно верное решение.