Теплая погода виновата в высокой активности клещей по России

С начала 2026 года от укусов клещей пострадали 25 тысяч россиян. Из них как минимум 34 человека заразились опасными заболеваниями, включая энцефалит, боррелиоз и сыпной тиф. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Только за последнюю неделю зафиксировано 7 тысяч новых укусов. Наибольшая активность клещей отмечена в Московской области и Республике Алтай, где температура воздуха превышает климатическую норму на пять-шесть градусов.
По словам синоптика Татьяны Поздняковой, тёплая погода в столичном регионе продержится до 8 мая, после чего столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов. Биолог Дмитрий Сафонов пояснил, что клещи просыпаются, как только воздух прогревается до +8…+10 градусов.
При переменчивой погоде членистоногие становятся особенно агрессивными: после похолоданий они выходят истощёнными и голодными, с большей вероятностью нападая на людей и животных. Традиционный пик активности приходится на конец апреля и первую половину мая.
Чаще всего с инфекциями сталкиваются жители Свердловской области. Там энцефалит подозревают у 10 человек, а боррелиоз диагностирован у 13. Симптомы после укуса энцефалитного клеща появляются через 7−21 день: высокая температура, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота, возможны параличи. Специфического лекарственного лечения не существует, однако есть эффективная вакцина.
