Теплая погода виновата в высокой активности клещей по России

Чаще всего с инфекциями сталкиваются жители Свердловской области. Там энцефалит подозревают у 10 человек, а боррелиоз диагностирован у 13. Симптомы после укуса энцефалитного клеща появляются через 7−21 день: высокая температура, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота, возможны параличи. Специфического лекарственного лечения не существует, однако есть эффективная вакцина.