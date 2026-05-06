Американский актёр Джон Малкович получил гражданство Хорватии

Хорватский премьер выразил благодарность актёру Джону Малковичу за то, что тот поддерживает свои корни.

Источник: Комсомольская правда

Голивудский актер Джон Малкович теперь официально является гражданином Хорватии. Звезда фильма «Опасные связи» получил хорватский паспорт.

«Долгая карьера Джона и его успехи в искусстве являются источником вдохновения для молодого поколения, и мы рады, что он с гордостью поддерживает свои хорватские корни», — проинформировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в соцсети Х.

По отцу бабушка и дедушка Малковича были хорватскими иммигрантами из Озаля. Актер также имеет английские, шотландские, сербские, французские и немецкие корни.

Малкович знаменит по фильмам «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи» и сериалам «Новый папа» и «Отверженные».

Ранее уроженец Казахстана Марат Джаймаханов был награжден медалью Жукова за проявленные храбрость и стойкость при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Кроме того, он также получил российское гражданство.