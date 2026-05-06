Сто девушек с именем Екатерина исполнят песню «Катюша» в ДВФУ

Сто девушек с именем Екатерина исполнят «Катюшу» в ДВФУ во Владивостоке 6 мая.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая — РИА Новости. Сто девушек с именем Екатерина соберутся в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в среду и исполнят песню «Катюша», сообщили РИА Новости в ДВФУ.

«Дальневосточный федеральный университет присоединился к Всероссийской акции “Поем “Катюшу” вместе”. 6 мая в кампусе университета соберутся все участники флешмоба, чтобы накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спеть и вместе с десятками других городов записать на видео легендарную песню военных лет», — рассказал собеседник агентства.

Инициатива собрать в разных городах России по 100 девушек с именем Екатерина и исполнить «Катюшу» принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. К акции уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск, Минусинск и другие российские города.

В среду Алексеев приедет во Владивосток, чтобы записать видеоклип со всеми желающими девушками с именем Екатерина. В дальнейшем все записанные в городах клипы войдут в авторский фильм.